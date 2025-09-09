Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Ülkenin Büyükelçilerini Kabul Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sırasıyla Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores'i, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian'ı, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent'i ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel da Cruz'u kabul etti. Kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Ardından büyükelçiler ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan, daha sonra büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü.