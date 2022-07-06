Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında...
AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır."
AA / Merve Yıldızalp - Politika