Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında...

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır."

AA / Merve Yıldızalp - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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