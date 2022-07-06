Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasından taviz vermemek için 2023 seçimlerini Meclis'te Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığında bizim kazanmamız şarttır." AA / Merve Yıldızalp - Politika Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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