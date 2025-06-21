Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu yaşananlar Netanyahu ve cinayet şebekesinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu yaşananlar Netanyahu ve cinayet şebekesinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini de gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bu yaşananlar Netanyahu ve cinayet şebekesinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini de gösteriyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika