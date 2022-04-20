Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

AA - Aynur Ekiz - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bursa'da terör saldırısında şehit olan İnfaz Koruma Memurumuza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

AA / Aynur Ekiz - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Şehit, Terör, Bursa, Politika, Haberler

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