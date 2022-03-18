BALIKESİR (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var. Çanakkale bugün yepyeni bir geleceğe kucak açıyor"

-"Ecdadımız bir asır önce burada Çanakkale Geçilmez sözünü kanıyla tarihe nakşetmişti. Neydi o haçlı-hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzularıyla Gazi Mustafa Kemal'in riyasetinde, Seyit Onbaşılarla evet Çanakkale Geçilmez demiş ve burada tarih yazmıştı. İşte o Çanakkale'deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün burada mıyız? Buradayız. Ama biz şimdi bugün başka bir adım atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü açıyoruz"

- "Kore ile attığımız bu adımlar en kısa zamanda ticaret hacmimizi 20 milyar dolara çıkaracağız. Yatırımlarımızla, köprülerle bu adımları atıyoruz. Türk milletinin istediğinde başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını dosta düşmana gösterdik, gösteriyoruz. Burada sadece köprüden bahsetmiyoruz. Karşımızda İstanbul'u Tekirdağ ve Çanakkale üzerinden Balıkesir'e bağlayacak dev bir ulaşım projesi var"

- "Kore herhangi bir anlaşma yokken o zaman da işte bizim büyüklerimiz ne yaptılar, Kore'de savaşa gittiler. Orada şehit olanlar oldu. Şu anda orada kabristanları var. Kore'ye gittiğimizde o kabristanı ziyaret ederiz. Bunlar sıradan olaylar değil. Bunlar aşktır. ve aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır"

-"Burada otomobil geçişleriyle alakalı fiyatı bizler 200 lira olarak belirledik. Fiyat 200 lira"

-"Ancak buradan feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Beklentileri biliyorsunuz. 1 hafta ücretsiz. Yap-işlet-devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel, onun aleyhine ise farkı kim ödeyecek, bizler devletin kasasından ödeyeceğiz"

ÇANAKKALE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü açılışında konuştu.