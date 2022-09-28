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Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Bunların yaptığı hükümet eleştirisi değil, devlet düşmanlığı derken bunu kast ediyorum. CHP milli güvenlik sorundur"

" Amerika'nın Güney Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ne içerik ne zamanlama bakımından izahı yoktur. Rum Yunan ikilisinin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarı tehdit eden adımlarını görmezden gelen hatta teşvik eden Amerika, bu adımıyla adada silahlanma yarışına yol açacaktır. Biz de Kuzey Kıbrıs'ta ne gerekiyorsa bu adımları attık."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hülya Keklik - Politika

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