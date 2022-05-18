Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"
AA - Sinan Uslu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"
AA / Sinan Uslu - Politika