Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"

AA - Sinan Uslu - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunların derdi Atatürk'ün ismine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan yaparak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir"

AA / Sinan Uslu - Politika

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Haberler

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