Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı, dini, ezanı, kitabı yok"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı, dini, ezanı, kitabı yok"
-"İstanbulluyum ve İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u Ordu'lu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çamurdan, susuzluktan biz kurtardık"
- "Ordu Havalimanı'nı yaptık. Yaklaşık 1 milyona yakın yolcu buralardan taşındı. Çünkü biz yaparız, onlar konuşur"
-"Sadece küresel düzeyde ses getiren projelerle uğraşmadık, aynı zamanda şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık"
-"Ne kadar özetlersek özetleyelim yaptıklarımız bitmiyor. Tabii bir de yapacaklarımız var. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz"
-"Birileri köken ve mezhep meselesi üzerinden ayrıştırmaya dönük adımlar atıyor, biz kardeşliğin peşinde koşuyoruz"
-"Eğitimde sıraların üzerinde artık kitaplar ücretsiz olarak var mı? 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok"
-"Ankara'da şimdi Etnik Hastanesi, İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi bütün bunları Covid döneminde hızla yaptık"
-"Kürt kardeşlerimi bunlar istismar ediyor. Kürt kardeşlerimin dindar olanları var, bunlarla mukayese edilmez"
-"Bunlar Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarını dağa kaçırdılar, taciz ettiler. Gelin diyorum ki "14 Mayıs'ta hesaplaşalım""
ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.