Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı, dini, ezanı, kitabı yok"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı, dini, ezanı, kitabı yok"

-"İstanbulluyum ve İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u Ordu'lu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çamurdan, susuzluktan biz kurtardık"

- "Ordu Havalimanı'nı yaptık. Yaklaşık 1 milyona yakın yolcu buralardan taşındı. Çünkü biz yaparız, onlar konuşur"

-"Sadece küresel düzeyde ses getiren projelerle uğraşmadık, aynı zamanda şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık"

-"Ne kadar özetlersek özetleyelim yaptıklarımız bitmiyor. Tabii bir de yapacaklarımız var. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz"

-"Birileri köken ve mezhep meselesi üzerinden ayrıştırmaya dönük adımlar atıyor, biz kardeşliğin peşinde koşuyoruz"

-"Eğitimde sıraların üzerinde artık kitaplar ücretsiz olarak var mı? 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok"

-"Ankara'da şimdi Etnik Hastanesi, İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi bütün bunları Covid döneminde hızla yaptık"

-"Kürt kardeşlerimi bunlar istismar ediyor. Kürt kardeşlerimin dindar olanları var, bunlarla mukayese edilmez"

-"Bunlar Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarını dağa kaçırdılar, taciz ettiler. Gelin diyorum ki "14 Mayıs'ta hesaplaşalım""

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Allah Ordu Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title