Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Kandil'dekilerin zaten Allah'ı, dini, ezanı, kitabı yok"

-"İstanbulluyum ve İBB başkanlığını yaptım. İstanbul'u Ordu'lu kardeşlerim iyi bilir. Çöpten, çamurdan, susuzluktan biz kurtardık"

- "Ordu Havalimanı'nı yaptık. Yaklaşık 1 milyona yakın yolcu buralardan taşındı. Çünkü biz yaparız, onlar konuşur"

-"Sadece küresel düzeyde ses getiren projelerle uğraşmadık, aynı zamanda şehirlerimizi eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yaptık"

-"Ne kadar özetlersek özetleyelim yaptıklarımız bitmiyor. Tabii bir de yapacaklarımız var. Biz birileri gibi öyle aklımıza eseni söylemeyiz"

-"Birileri köken ve mezhep meselesi üzerinden ayrıştırmaya dönük adımlar atıyor, biz kardeşliğin peşinde koşuyoruz"

-"Eğitimde sıraların üzerinde artık kitaplar ücretsiz olarak var mı? 76 üniversite vardı, şimdi 208 üniversite var. Üniversitesi olmayan ilimiz yok"

-"Ankara'da şimdi Etnik Hastanesi, İstanbul'da Çam Sakura Hastanesi bütün bunları Covid döneminde hızla yaptık"

-"Kürt kardeşlerimi bunlar istismar ediyor. Kürt kardeşlerimin dindar olanları var, bunlarla mukayese edilmez"

-"Bunlar Diyarbakır Anneleri'nin evlatlarını dağa kaçırdılar, taciz ettiler. Gelin diyorum ki "14 Mayıs'ta hesaplaşalım""

ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.