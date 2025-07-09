Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar sandığı kendi iç mücadelelerinde sergiledikleri tiyatronun bir aksesuarı sanıyorlar. Halbuki sandık namustur. Cumhuriyet de bir kurallar ve kurumlar rejimidir. Cumhuriyeti ve demokrasiyi hukuk önünde hesap veren hırsızlarınızı milletvekili yapıp yargıdan kaçırma projesine dönüştürmek istiyorsanız, hiç kusura bakmayın, millet buna müsaade etmez." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika