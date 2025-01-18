Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yıl futbol oynadım hiç kırmızı kart görmedim

CHP'ye futbolculuk yıllarından örnekle yanıt verdi
İsrail ateşkes onayının ardından serbest bırakılacak 735 kişinin listesini yayınladı

İsrail beklenen listeyi yayınladı! Kritik isim de var
Kan donduran iddia: 5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler

"5 yaşındaki çocuğa tecavüz edip, boğarak öldürdüler"
Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Kamuya ait yüzlerce araç satışa çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bunlar kırmızı karttan kurtulamadı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili, "Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı" dedi.

Erdoğan, partisinin 8. İl Kongresi'ne katılmak için Adana'ya geldi.

"İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız"

Yüreğir ilçesinde düzenlenecek kongre salonunun dışındaki partililere hitap eden Erdoğan, "Bugün Adana'nın havası aynen insanları kadar güzel. Sordum 18 derece dediler. Her taraf ne durumda ama sizin Allah'ınıza kurban. Sizlerle inşallah 2028'e çok daha farklı bir şekilde hazırlanacağız, inşallah bir trafik kazasına Adana'mızı kurban etmeyeceğiz. Özellikle hanım kardeşlerimden çok büyük gayret bekliyorum. İnşallah el ele, omuz omuza 2028'e hazırlanacağız" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kırmızı kart göstermesiyle ilgili de konuşan Erdoğan, daha sonra şunları söyledi:

"Birileri kırmızı kart göstermeye gayret ediyor. Bunlar pişpirik mi, poker mi oynuyor belli değil. Varsın onlar ona devam etsin. Bunlar orta hakemliği yapmadılar. Olsa olsa yan hakemlik görevi yapacaklar. Onların eline birer kırmızı kart tutuşturur yola devam ederiz. Benim 20 yıllık futbolculuk hayatım var. Hiç kırmızı kart görmedim. Ama bunlar bu işten anlamaz. Onlar daha öğrenecekler, hangi kart nerede ne zaman, nasıl gösterilir öğrenecekler. Bu millet AK Parti'ye 22 yıldır hiç kırmızı kart göstermedi. Bunlar ise kırmızı karttan kurtulamadı."

Konuşmanın ardından Erdoğan kongre salonuna geçti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Akaryakıt fiyatları yine zamlandı!
img

Teşkilat Dizisi Oyuncularından MSÜ'ye Davet
img

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan isimler bomba

Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğüne katılan ünlü isimler bomba
Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi

Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
Satılık daire ilanında yazanlar pes dedirtti

Yapacağı fırsatçılığı satılık daire ilanına açık açık yazdı
Fenomen Avukat Erkan Yalçın'dan bomba özel hayat itirafı: 4 büyüklerden bir futbolcu bana yazıyor

Fenomen Avukattan bomba özel hayat itirafı
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Yemekteyiz programındaki diskalifiye izleyiciyi çileden çıkardı!

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.