Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız" "Türkiye 21 yıldır kazanımlarını altyapı çalışmalarına harcadı" "Artık altyapı çalışmalarımızı tamamladık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"
"Türkiye 21 yıldır kazanımlarını altyapı çalışmalarına harcadı"
"Artık altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"
"Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk ve kullanmaya başladık"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika