Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız" "Türkiye 21 yıldır kazanımlarını altyapı çalışmalarına harcadı" "Artık altyapı çalışmalarımızı tamamladık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"

"Türkiye 21 yıldır kazanımlarını altyapı çalışmalarına harcadı"

"Artık altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonra ülkemizin elde edeceği katma değerin büyük kısmını milletimizin refahını arttıracak çalışmalar için kullanacağız"

"Terörü bitirir bitirmez petrolü bulduk ve kullanmaya başladık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title