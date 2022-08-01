Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti. CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabule, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Kabul sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" denildi. Politika Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.