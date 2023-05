Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünlere kadınlarla omuz omuza yürüyerek geldik'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Meral Hanım diyor ki 'Erdoğan batırır, Kemal çıkarır'. Daha bunlar gerçekten Rabb'imizin ifade ettiği, buyurduğu gibi 'Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpler mühürlü'. Ama bunların böyle bir derdi de yok. Her şey yalan üzerine kurulu. İşte bu yalanlara da gelin pazar günü son verelim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 40 yılı bulan siyaset yolculuğunda kadınlarla hep omuz omuza yürüdüklerini söyledi.

Bugünlere siyaset mühendisliğiyle değil, anasının hayır duasıyla geldiğini ifade eden Erdoğan, önüne çıkarılan engellerin, hayatına kastetmeye varan saldırıların üstesinden hep kadınların desteğiyle geldiğini anlattı.

Erdoğan, ülkeye ve millete hizmet mücadelesinin en önemli kahramanlarının kadınlar olduğunun altını çizerek "3 Kasım seçimleriyle Anadolu ihtilalini başlatanlar kadınlardır. Türk demokrasisini 28 Şubat karanlığından kurtaranlar kadınlardır. Maruz kaldığı onca saldırıda milli iradeye siper olanlar kadınlardır. 15 Temmuz gecesi tanklara, uçaklara meydan okuyanlar kadınlardır." ifadesini kullandı.

Katılımcıların, kendisine "Dik dur eğilme, kadınlar seninle" diyerek seslenmesi üzerine Erdoğan, "Hiç endişeniz olmasın. Dimdik ayaktayız, dimdik." dedi.

"Türkiye'nin yazdığı destanın altında hanım kardeşlerimizin emeği var"

Tuttukları evlat nöbetiyle terör örgütlerine baş kaldıranların kadınlar olduğunu belirten Erdoğan şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ekonomiden ticarete, hak ve özgürlüklerden tarıma, turizme, eğitime, sağlığa, tüm alanlarda yazdığı destanın altında sizlerin, siz hanım kardeşlerimizin imzası, alın teri ve emeği vardır. Başörtünüzden dolayı üniversite kapılarından geri çevrildiğinizde sizler sabrettiniz. Kılık kıyafetinizden dolayı iş bulamadığınızda, işinizden olduğunuzda sizler ümitsizliğe kapılmadınız. Eli kanlı cahiller daha körpe bir fidanken çocuklarınızı sizden kopardığında pes etmediniz. Gerektiğinde 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi canınız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıktınız. Ayrımcılığa maruz kalsanız da önünüze engeller çıkarılsa da siyasetten akademiye, bürokrasiden iş dünyasına, spordan sanata kadar hayatın her alanında başarıdan başarıya sizler koştunuz."

Salondakilerin, "Kadınlar burada, reisinin yanında" diyerek sevgi gösterisinde bulunması üzerine Erdoğan, "Ben de sizlerin yanındayım. Hiç endişeniz olmasın. Sonuna kadar. Pazara kadar değil, mezara kadar sizinle beraberim. Tıpkı Nene Hatun gibi Şerife Bacı gibi merhum Şule Yüksel Şenler gibi adınızı tarihe şimdiden altın harflerle yazdırdınız. Sizlerin şahsında ülkemizin tüm cesur kadınlarını tebrik ediyorum." karşılığını verdi.

"Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu biz 21 yıla sığdırdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şimdi isterseniz son 21 yılda ülkemize kazandırdığımız eserlere de şöyle bir bakalım." sözlerinin ardından son 21 yılda ülkede hayata geçirilen projelerin yer aldığı video katılımcılara izletildi.

Videonun ardından Erdoğan, "Nasıl buldunuz? Bizim referansımız bunlar. Acaba bay bay Kemal'in referansı nedir? Dün akşam Meral Hanım diyor ki 'Erdoğan batırır, Kemal çıkarır'. Daha bunlar gerçekten Rabb'imizin ifade ettiği, buyurduğu gibi 'Gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpler mühürlü'. Ama bunların böyle bir derdi de yok. Her şey yalan üzerine kurulu. İşte bu yalanlara da gelin pazar günü son verelim. Bıktık bu yalanlardan. Bizden önce 70 yılda yapılamayan hizmet ve reformu biz 21 yıla sığdırdık. Bunu da kadını erkeğiyle, 85 milyon olarak hep beraber başardık. Rabb'im hepinizden razı olsun. Ayağınıza taş değdirmesin diyorum." ifadesini kullandı.

"Kendine ait bir televizyon mecrası var, orada da atıyor, tutuyor"

Türkiye'de eğitim alanında yapılan yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

"Eğitimde sıraların üzerine kitapları yerleştirdik mi? İlk, orta, lise ücretsiz olarak kitapları yavrularımıza verdik mi? 78 adet üniversite vardı. Bunların sayısını 208'e çıkardık mı? Türkiye'de 81 vilayetin tamamında üniversitelerimiz var mı? Artık benim Iğdır'daki evladım üniversite için İstanbul'a gelmeyecek. Muş'taki Ankara'ya gelmeyecek. Bulundukları ilde isterlerse üniversiteye gidebilecek. Bunları başardık. Bütün bunlarla beraber üniversiteler, harç... Bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Daha önce harçlar vardı. Bu harçtan dolayı üniversite öğrencileri sürekli gösteriler yapıyorlardı. Dedik ki 'Ya şunu kaldıralım. Bu harç belasından öğrencilerimizi kurtaralım'. Bu işi bitirdik.

Bay bay Kemal, acaba sen şimdi bu konuda da üniversite öğrencilerine ne diyorsun? Kendine ait bir tane televizyon mecrası var, orada da atıyor, tutuyor. Ama bazı uyanık gençler köşeye de sıkıştırıyorlar. Şimdi biz açık ve net konuşuyoruz. Diyoruz ki buyurun. Bak 45 liraydı biz göreve geldiğimizde burs, şimdi 850. Lisans öğrencilerine uygulama farklı, lisans üstü, doktora öğrencilerine asgari ücrete kadar, ne yapıyor? Bu kredi, burs çıkıyor. Biz bunların önünü açtık."

"Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline getirdik"

Kadınlara, tüm zorluklara rağmen yürüttükleri mücadeleye ellerindeki tüm imkanları seferber ederek destek olduklarını, katkı verdiklerini aktaran Erdoğan, "Eğitim ve çalışma hayatı başta olmak üzere ülkemizin beşeri sermayesinin önündeki engelleri biz kaldırdık. Kadınlar haklarını kullanırken başörtülü ve başı açık ayrımına gidilmesini biz ortadan kaldırdık. Kadınlar lehine pozitif ayrımcılık yapılmasını anayasa kuralı haline yine biz getirdik." şeklinde konuştu.

"Her an kadınlarımızın yanında olduğumuzu biz gösterdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile içi şiddeti, şikayete tabi olmaktan çıkarıp resen takip edilen suçlar arasına aldıklarını belirterek "ŞÖNİM, Kadın Konuk Evi, KADES, elektronik kelepçe gibi uygulamalarla ihtiyaç duydukları her an kadınlarımızın yanında olduğumuzu biz gösterdik. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden yüzde 88 seviyesine ulaştırdık. Hem çalışan, hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınların her an yanında olduk. Ebeveynlerden birine çocuk ilköğretim çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma imkanı sağladık. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır. İstihdamdaki kadın sayısını 6 milyondan aldık. 10,5 milyona yaklaştırdık." açıklamasında bulundu.

