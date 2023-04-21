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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor. Yüzyılın şafağının sökmesine az kaldı.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor. Yüzyılın şafağının sökmesine az kaldı."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü sıkıntıların üstesinden gelecek olan yine biziz. Türkiye yüzyılı başlıyor. Yüzyılın şafağının sökmesine az kaldı." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Politika Haberler

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