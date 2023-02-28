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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar yaşadığımız tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız."

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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