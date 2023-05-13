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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık" "Bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"

"Bu işin ilk turda bitmesini sağlayacağız. Biz bir ve beraber oldukça Allah'ın izniyle koalisyon masasını da yıkıp geçeriz, terör ve tefeci tezgahını da ezip geçeriz"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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