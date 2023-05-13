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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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