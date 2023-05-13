Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar girdiğimiz seçimleri kaşımızın gözümüzün hatırına değil, milletimize yaptığımız hizmetler sayesinde kazandık" - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika