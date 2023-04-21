Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."
Politika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik." - İSTANBUL
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika