Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."