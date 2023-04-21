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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 3.3 milyon konutu kentsel dönüşümle yenilerken, 1.2 milyon konutu da TOKİ eliyle inşa ettik." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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