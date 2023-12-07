Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Yunanistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye- Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı dolayısıyla bugün Yunanistan'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis'in daveti üzerine Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı dolayısıyla Yunanistan'a ziyarette bulunacak. Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı'nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Atina'da düzenlenecek Konsey Toplantısı'yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak. Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra, mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirmeye matuf çeşitli anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde yer alıyor. - ANKARA