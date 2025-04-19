Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün İstanbul'un dört bir yanındaki bin 147 Aile Sağlığı Merkezinde 4 bin 264 aile hekimimiz özveriyle hastalarımızın...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün İstanbul'un dört bir yanındaki bin 147 Aile Sağlığı Merkezinde 4 bin 264 aile hekimimiz özveriyle hastalarımızın imdadına koşuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün İstanbul'un dört bir yanındaki bin 147 Aile Sağlığı Merkezinde 4 bin 264 aile hekimimiz özveriyle hastalarımızın imdadına koşuyor." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika