Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti vardır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti vardır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Politika