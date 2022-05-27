Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti...

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün bile meyvelerini topladığımız pek çok kalkınma hamlesinin altında Demokrat Parti'nin imzası, alın teri ve gayreti vardır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Demokrat Parti, Politika, Haberler

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