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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgelerinde vazife üstlenecek"

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgelerinde vazife üstlenecek" "Son 10 yılda toplam 12 bin 098 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk" "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük atamasını da bugün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgelerinde vazife üstlenecek"

"Son 10 yılda toplam 12 bin 098 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk"

"Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz"

"Aslan payını hep eğitime ayırdık"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Politika Haberler

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