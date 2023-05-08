Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgelerinde vazife üstlenecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün atama ile göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgelerinde vazife üstlenecek" "Son 10 yılda toplam 12 bin 098 engelli öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk" "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük atamasını da bugün...