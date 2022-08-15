Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün 2002'ye göre daha huzurluyuz (2)

'CHP VE YANDAŞLARI, KENDİLERİNİ YENİLEMEMEKTE ISRAR EDİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda Türkiye'ye pek çok şey kazandırdıklarını ve bunun için hamdettiklerini belirterek, "21 yılda yaşanan onca değişime rağmen millete tepeden bakan üstenci CHP zihniyeti, yerinde saymayı sürdürüyor. Türkiye'nin katettiği onca mesafeye rağmen CHP ve yandaşları değişmemekte, kendilerini yenilememekte ısrar ediyorlar. Daha önce de farklı vesilelerle ifade ettim. Bu ülkenin en büyük açığı; demokrasiyi içselleştirmiş, milletin değerleri ile barışmış, yerli ve milli muhalefet açığıdır. Bu ülkenin en önemli sorunlarından biri, siyasetin tabiatında var olan rekabeti, husumetten ibaret gören kutuplaştırıcı siyaset tarzıdır. Türkiye'yi ve Türk demokrasisi bekleyen asıl tehlike inşa, imar ve ihya yerine yıkmayı, yok etmeyi, siyasetlerinin merkezlerine yerleştiren rövanşist yaklaşımlardır. Girdikleri her seçimde sandıkta milletten tokat yiyenler, maalesef iktidara gelmek için darbeden sokak olaylarından dış desteklerden hatta FETÖ'cü alçaklardan bile medet ummuşlardır. 27 Mayıs'tan itibaren demokrasimizin askıya alındığı vesayet girişimlerinin hepsinin arkasında işte bu baskıcı, jakoben, dayatmacı zihniyet var" dedi.

Çorum ve Nevşehir'e gerçekleştirdiği ziyaretlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çorum'da nefis bir menü koymuşlar pankartla o menüyle beraber de bu yuvarlak masada olanlara biz de orada 'afiyet olsun' dedik. Hamdolsun, Çorum'da resmi rakam olarak söylüyorum, 50 bin kişinin katılımıyla muhteşem bir mitingi gerçekleştirdik. Oradan Hacıbektaş'a geçtik, Hacıbektaş'ta da yine verilen rakam 10-15 bin kişi oradaki bizim programa iştirak ettiler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza da teşekkür ediyorum. Onlar da gerçekten güzel bir program hazırladılar ve o akşam Hacıbektaş'ta hakikaten gerek oradaki tüm meşrep ve mezhep ayrımı gözetmeden kardeşlerimizle birleştik, bütünleştik, bir olduk, iri olduk ve diri olduk kardeşliğimizi tescil ve teyit ederek yolumuza devam ettik. Tüm bunlarla beraber aynı zamanda Çorum'da yeni il binamızın da açılışını yaptık. Bu da davamıza, tüm Çorumlu kardeşlerimize hayırlı olsun. CHP'li yazar ve siyasetçilerden her gün zılgıt yedikleri halde 3 kuruşluk menfaatleri için geçmişlerini reddedenleri kendi hallerine bırakıyoruz. Biz milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.