Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayıp Akkuyu'dan ilk elektriği vereceğiz"

"Tüm konutların enerji ihtiyacını rüzgar ve güneşten sağlayacak seviyeye geldik"

"Doğal gaz ve elektrikte vatandaşlarımıza 983 milyar lira destek verdik"

" Dünyadaki ikinci nadir element rezervi 690 bin tonla Eskişehir'de bulunuyor. Bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri olacağız"

"Enerji alanında Türkiye'yi çok farklı bir lige yükselttik, şimdi zirveye çıkıp adımızı eni iyiler arasına yazdırmak istiyoruz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.