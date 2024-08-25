Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü kutlama töreninde yaptığı açıklamada, 'Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Anadolu'da varlığımızı hazmedemeyenler büyük bir bozguna uğrar' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Anadolu'da varlığımızı hazmedemeyenler büyük bir bozguna uğrar"
BİTLİS Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünü kutlama töreninde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu toprakların asıl sahipleri bizleriz. Anadolu'da varlığımızı hazmedemeyenler büyük bir bozguna uğrar" dedi.