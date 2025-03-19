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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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