Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir." - ANKARA