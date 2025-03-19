Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seneden itibaren 5 yıl boyunca tarımın çeşitli alanlarında kullanılmak üzere 1 milyar dolar yeni kaynak çiftçilere hibe olarak verilecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika