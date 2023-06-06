Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır'

Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. Birliğimize, hedeflerimize kastedenler dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.