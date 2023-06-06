Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır'
Politika Haberleri
Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. Birliğimize, hedeflerimize kastedenler dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır"
"Birliğimize, hedeflerimize kastedenler dışında seçimlerin kaybedeni yoktur"
" Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz"
"Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Törenine yurt dışından katılım olması bizi gururlandırdı"
"Adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz"
ANKARA Beştepe'de düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçimi tüm Türkiye kazanmıştır. Birliğimize, hedeflerimize kastedenler dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Adaletten sapmayacak kuşatıcı bir tavırla çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.