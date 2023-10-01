Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sabahki eylem, terörün son çırpınışları

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı terör eylemine ilişkin, "Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem terörün son çırpınışlarıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de 28'inci Dönem 2'nci Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda Genel Kurul'a hitap etti. Erdoğan, yeni yasama yılının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde iradelerini sandığa özgürce yansıtarak demokrasimizin gücüne güç katan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 28'inci dönem milletvekillerimizi bir kez daha tebrik ediyorum. TBMM'nin ilk başkanı, milli iradenin ilk kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyorum. Hangi ünvanla olursa olsun Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Vatan topraklarının müdafaası, devletimizin bekası uğrunda can veren şehitlerimizi yad ediyorum. Rabbi'm tüm şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin. Bu çatı altında ülkemize, milletimize hizmet verecek tüm milletvekillerimize başarılar diliyorum. Sizlerden milli ülkümüz olan ' Türkiye Yüzyılı'na yakışır fikri eserler bekliyoruz. Milli hazinemizin en büyük mirası burasıdır, bu yüce kurumdur. İlki milli mücadele, ikincisi 15 Temmuz olmak üzere iki kez gazilik payesiyle şereflenmiş olan TBMM'nin tüm parlamentolar içerisinde özel bir kurum olduğunu düşünüyorum" dedi.

'ANAYASANIN 2023 TÜRKİYE'SİNİ TAŞIYAMADIĞI AÇIKTIR'

Cumhuriyetin önünde katedecek epey yol olduğunu ve yapacak çok iş olduğunu belirten Erdoğan, "Kimsesizlerin kimsesi olarak anlatılan Türkiye Cumhuriyeti, 'Türkiye Yüzyılı'nda bu vasfına kavuşacaktır. Topyekun millet ve onun temsilcileri olarak, farklılıklarımızı zenginliğe dönüştürerek sıkı sıkıya sarılmalıyız. Demokrasimizin eksiklerini tamamlayarak, bu anlamda atılacak adımların zeminini oluşturduk. Başbakan ve bakanların idam sehpasına gönderildiği dönemler geride kaldı. Hep birlikte yazdığımız 15 Temmuz destanı, bu bakımdan bir dönüm noktasıdır. Önümüzde yeni bir dönem ve fırsat var; yeni ve sivil bir anayasaya kavuşmaktır bu. Salondaki başkanlık kürsüsünün arkasında yazan, 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözünün hakkını ancak bu şekilde verebiliriz. 41 yıllık tarihinde irili ufaklı değişiklikle yamalı bohçaya dönen anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığı açıktır. Esasen yeni anayasa meselesi, 10 seneyi aşkın süredir ülke gündemindedir. Hatta yarım kalmış olsa da adımlar oldu. Cumhur İttifakı olarak 2021'de kendi hazırlıklarımızı yaptık. Ardından diğer siyasi partileri davet ettik ama davetimiz maalesef karşılık bulmadı. Sürekli darbe anayasasından şikayet edenler, iş somut adım atmaya gelince konfor alanlarının dışına çıkmak istemediler. Buna rağmen ümidimizi kaybetmedik" diye konuştu.

'TÜRKİYE, TOPLUMUN UFKUNU AÇAN ANAYASAYI HAK EDİYOR'

Erdoğan, devletin ve milletin ortak geçmişini kuşatmayan anayasanın ülkeye fayda getirmeyeceğini belirterek, "Şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak tüm parti ve vekilleri, toplumsal kesimleri yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağrımıza katılmaya davet ediyoruz. Milli, yerli, sivil, vizyoner bir anayasa isteyen herkes bu çağrının muhatabıdır. Hep birlikte konuşup, tartışıp kararlaştırabiliriz. Ülkenin kırmızı çizgilerine uygun şekilde yaklaşabilelim yeter ki. Bunu başardığımızda tüm konuların üstesinden geleceğiz. Türkiye, milletin hayali olan böyle bir anayasayı hak ediyor. Türkiye, toplumun gerisinde kalan değil; toplumun ufkunu açan anayasayı hak ediyor. Darbecilere karşı duran bu necip millet, demokrasiyi sivil anayasa ile taçlandırmayı fazlasıyla hak ediyor. Cumhuriyetin 100'üncü yılını yeni anayasa ile taçlandıralım. Yeni anayasa ile birlikte yönetim sistemi tartışmalarını sona erdirme imkanı bulacağız. 'Türkiye Yüzyılı' anayasası çalışmaları için her türlü kolaylığı gösteriyoruz. Diğer partilerden de aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

'ŞEHİRLERİMİZİN YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI SÜRATLE İLERLİYOR'

Ardından deprem bölgesinde yapılan çalışmalara değinen Erdoğan, "11 şehrimizdeki 14 milyon insanı etkileyen, 50 bin can kaybına yol açan deprem, yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden biridir. Böylesine büyük alanda, bu kadar çok insanı etkileyen afet karşısında bu derece hızlı toparlanıp, önce arama-kurtarma ardından acil yardım ve barınma hizmeti sağlayan başka bir devlet örneği yoktur. Kimi aksaklıklar olmuştur. Buna rağmen elbette kimi aksaklıklar, eksiklikler, gecikmeler olmuştur, belki hala da vardır. Ancak milletimizin bu felaket karşısında gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma asırlar boyunca hayırla yad edilecek, tüm insanlığa örnek gösterilecektir. Devlet olarak imkanlarımızın tamamını bölgenin ihyasına sevk etmiş durumdayız. Depremzede vatandaşlarımızın iaşe ve ibate hizmetleri, sistematik bir şekilde sağlanmaktadır. Bölgede kurulan 186 bin konteynerde 600 bine yakın vatandaşımız barınıyor. Yaklaşık 327 bin hanedeki 1,3 milyon vatandaşımızın yararlandığı kira yardımı ve diğer yöntemlerin devreye alınmasıyla açıkta kimse kalmadı. Şehirlerimizin yeniden inşa çalışmaları süratle ilerliyor. Yapımına fiilen başladığımız konut sayısı 200 bini, yerinde dönüşüm için başvuranların sayısı ise 212 bini geçti" diye konuştu.

'TERÖR MESELESİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ÇÖZDÜK'

Erdoğan, bu sabah Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yönelik bombalı eylem ile ilgili de "Ülkemize 40 yıldır çok ağır insani ve ekonomik bedeller ödeten bölücü terör meselesini, sınırlarımız içinde büyük ölçüde çözdük. Terör örgütünün siyaseti yönlendirmesine ve ülkemizin kutlu yürüyüşünü engellemesine müsaade etmeyeceğiz. Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır. Olaya müdahale esnasında yaralanan polislerimize Allah'tan acil şifalar diliyor, Ankaralı kardeşlerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Güney sınırlarımızın tamamını en az 30 kilometre derinliğinde bir güvenlik şeridiyle koruma, onun ötesindeki faaliyetleri de mutlak denetim altında tutma stratejimiz bakidir" ifadelerini kullandı.