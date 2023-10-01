Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika