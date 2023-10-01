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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son...

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu sabah emniyet birimlerimizin vakitli müdahalesi neticesinde 2 caninin etkisiz hale getirildiği eylem, terörün son çırpınışlarıdır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan 3. Sayfa Politika Haberler

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