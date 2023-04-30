Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?'

'BU RÜŞVETÇİYE 14 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Ankara'dan rekor bir destek beklediklerini, sandıkları patlatacak oy oranlarıyla yine tercihin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağına inandığını belirterek, "Hep söylediğimiz gibi ülkeye ve millete hizmet etmek bir gönül işidir, bir nasip işidir, bir aşk işidir. Biliyorsunuz aşk ile koşan yorulmaz. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettik. Yahu bu adamın bir referansı var mı yalandan başka. Ne yaptın sen ya? SSK'nın genel müdürü oldu; SSK'yı batırdı. Şimdi bu arada çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. İzlediniz mi? Zavallı. Yahu sen maliyede bir memurdun. Hiçbir zaman bakan makan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun? Başka çaresi yok. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum. Onlar ondan çok daha yükseklerde. Şimdi ne yaptı bu; oy alabilmek için her birine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek. Bunun adı rüşvettir, hepsine birer rüşvet. ve bu rüşvetle beraber onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum? Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bu milletin sandıkta omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun hakkını biz en güzel şekilde vermeye çalıştık. Zorluklarla karşılaşsak da şikayet etmedik, asla bahanelere sarılmadık" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun şimdi Teknofest ile ilgili açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Her önüne gelen 'Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' Yahu bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. İşte Teknofest dün Atatürk Havalimanı'nda 360 bin kişi, bir önceki gün 240 bin kişi ile toplandı. Büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacaklar ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz Teknofest'i alamazsınız. İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'ları alamazsınız. Alamayacaksınız. Kızıl Elma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içinde suyla boğar suyla. Siz ne zannediyorsunuz yahu? Bu çocuk oyuncağı mı? Buralara öyle kolay gelmedik. Kolay gelinmedi. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Demokrasi ve kalkınma atılımlarının yarım kalmasını istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesine kapıldığı günlere geri dönmek istemez. İşçinin, emeklinin, memurun ay başında maaşını alıp almayacağını bilmediği dönemleri tekrar yaşamak istemez. Memurlarımızın CHP'nin yönetimi döneminde maaş almadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktilo makinelerinin başbakanlık önüne atıldığı günleri hatırlıyoruz değil mi? Ey Bay Bay Kemal bize ne anlatıyorsun yahu?" dedi.