Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız?'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan rekor bir destek beklediklerini belirterek, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca eğitim alanında yapılan reformları hatırlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına da yanıt verdi.
'BU RÜŞVETÇİYE 14 MAYIS'TA GEREKEN DERSİ VERMEYE HAZIR MIYIZ?'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta Ankara'dan rekor bir destek beklediklerini, sandıkları patlatacak oy oranlarıyla yine tercihin Türkiye Yüzyılı'ndan yana olacağına inandığını belirterek, "Hep söylediğimiz gibi ülkeye ve millete hizmet etmek bir gönül işidir, bir nasip işidir, bir aşk işidir. Biliyorsunuz aşk ile koşan yorulmaz. Biz geldiğimiz tüm makamlarda bu anlayışla hareket ettik. Yahu bu adamın bir referansı var mı yalandan başka. Ne yaptın sen ya? SSK'nın genel müdürü oldu; SSK'yı batırdı. Şimdi bu arada çok heyecanlanmış, kendini maliye bakanı ilan etti. İzlediniz mi? Zavallı. Yahu sen maliyede bir memurdun. Hiçbir zaman bakan makan olmadın. Niye bu millete yalan söylüyorsun? Başka çaresi yok. Gelebildiği tek yer memurluktu. Bununla da memur kardeşlerimi aşağılamıyorum. Onlar ondan çok daha yükseklerde. Şimdi ne yaptı bu; oy alabilmek için her birine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif ederek. Bunun adı rüşvettir, hepsine birer rüşvet. ve bu rüşvetle beraber onların da oylarını almak. Şimdi ben soruyorum? Bu rüşvetçiye 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeye hazır mıyız? Bu milletin sandıkta omuzlarımıza yüklediği ağır sorumluluğun hakkını biz en güzel şekilde vermeye çalıştık. Zorluklarla karşılaşsak da şikayet etmedik, asla bahanelere sarılmadık" dedi.'NE YAPTIYSAK ONU ANLATIN'Ardından eğitim alanında reformlar yaptıklarını hatırlatan Erdoğan, "Vatandaşa meydanlarda verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan, üzerine beton dökenlerden hiçbir zaman olmadık. Laf yerine iş ürettik. Reklam yerine hizmet yaptık. İhtiras peşinde değil ülkemize ihya peşinde koştuk. Milletimiz de bizim samimiyetimizi gördü, mücadelemizi takdir etti. Siyasi hayatımız boyunca duasıyla, desteğiyle bize hep sahip çıktı. Bolu tünelini unutmayın. Bolu tüneli ile ilgili ne diyorlardı; 'Burayı patates deposu mu yapalım doğal gaz deposu mu yapalım?' Hep öyle demediler mi? Kimin dönemiydi bunlar? İşte CHP'nin dönemleriydi. Biz geldik; 'Hayır ne patates deposu, ne doğalgaz deposu; biz bu tüneli açacağız ve buradan karda kışta benim vatandaşımın o çektiği çileyi sona erdireceğiz' dedik. Yaptık mı? Bolu Dağı Tüneli'ni böylece açtık mı? Sadece bunları anlatın. Ne yaptıysak onu anlatın. Eser ve hizmet siyasetinde bizimle yarışmak isteyen herkese 'hodri meydan' diyoruz. Ziya Paşa ne diyor; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Olay bu. Çünkü biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Ama bugün karşımızda maalesef bambaşka bir manzara var. Ortada elle tutulur hiçbir eserleri olmayanlar, referansı olmayanlar, sağda solda dolanıp akıllarına ne gelirse üfürüyorlar" diye konuştu.'ELDEN GELENLE ÖVÜNÜLMEZ'Kılıçdaroğlu'nun şimdiye kadar onca seçime girdiğini ve hiçbirinden sonuç alamadığını belirten Erdoğan, "Bunca yıldır ülkeye ve şehirlerine hizmet etmeyi öğrenemediler. İşte Ankara'ya 'iyi günler' diyor. Yahu Ankara'ya 'iyi günler'; 4 yıldır yapmadınız da bundan sonra ne yapacaksınız? İstanbul'a ne yaptınız? Yağmur da çamurda İstanbul'u sel aldı götürdü. İzmir'i sel aldı götürdü. Yok bir şey. İzmir körfezi kokudan geçilmiyor. İstanbul'u Haliç'i biz o kokudan kurtardık. Bu geldi ne yaptı? Yine rezil etti. Yapamazlar. Bunların işi değil. Bunların eline, özellikle Bay Bay Kemal'e 5 tane Ankara keçisi teslim edin, kaybedip gelir. Ankara keçisi çok kıymetli, bunlara teslim edilmez. Hele Haymanalı; sakın bunlara böyle bir şey teslim etmeyin. Ama maşallah uğraşıp didinerek güç bela 2 ayda elleri ile kalp yapmayı bunlar becerir. Milletin kendilerine güvenmediğini, ülkeyi teslim etmeyeceğini gördükleri için gerginlikleri her gün biraz daha artıyor. Kimlerle ittifak kurduklarını gizlemek, bu ittifaklar için kimlere ne vaat ettiklerini gözden kaçırmak için her zaman yaptıkları gibi yalana ve iftiraya sarılıyorlar. Şimdi tutturmuş İstanbul Atatürk Havalimanı'nı, Amerika'daki bir gruba vereceklermiş. Türkler; Amerikalı bir şirketin sahipleri. Yahu onlarla da ben görüştüm. Onlar bana geldiler, Amerika'ya gittiğimde. Dedim; 'Gelin, yeter ki yatırım yapmak isteyin. Siz böyle bir yatırım yapmak isterseniz kapımız açık.' Hele hele yatırımcı için. Sonuna kadar kapılarımız açık. O zamanlar başbakanım, o gün bugündür hala gelecekler. Elden gelenle övünülmez. Geç bu işi geç" ifadelerini kullandı.'BU MİLLETİN ELİNDEN İHA'YI, SİHA'YI ALAMAZSINIZ'
Kılıçdaroğlu'nun şimdi Teknofest ile ilgili açıklamalarına da değinen Erdoğan, "Her önüne gelen 'Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız.' Yahu bu milletin evlatlarına hiçbir şey yapamazsınız. İşte Teknofest dün Atatürk Havalimanı'nda 360 bin kişi, bir önceki gün 240 bin kişi ile toplandı. Büyük ihtimalle bugün de yine en az o kadar kişiyle toplanacaklar ve gelenler gençlik. Bu milletin elinden siz Teknofest'i alamazsınız. İHA'ları, SİHA'ları, Akıncı'ları alamazsınız. Alamayacaksınız. Kızıl Elma'yı hiç alamazsınız. Bu millet sizi avucunun içinde suyla boğar suyla. Siz ne zannediyorsunuz yahu? Bu çocuk oyuncağı mı? Buralara öyle kolay gelmedik. Kolay gelinmedi. Hiçbir insanımız ülkesinin 21 yıllık kazanımlarının tehlikeye düşmesini istemez. Demokrasi ve kalkınma atılımlarının yarım kalmasını istemez. Evladının geleceğinin belirsizliğe gömülmesini istemez. Güvenlik endişesine kapıldığı günlere geri dönmek istemez. İşçinin, emeklinin, memurun ay başında maaşını alıp almayacağını bilmediği dönemleri tekrar yaşamak istemez. Memurlarımızın CHP'nin yönetimi döneminde maaş almadığı günleri hatırlıyor muyuz? Daktilo makinelerinin başbakanlık önüne atıldığı günleri hatırlıyoruz değil mi? Ey Bay Bay Kemal bize ne anlatıyorsun yahu?" dedi.