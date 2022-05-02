Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bu hafta içinde Putin ile görüşeceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu hafta içerisinde Putin ile büyük ihtimalle bir görüşme yapacağız.Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız." dedi.

Ramazan ayının sona ermesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un önemli simgelerinden olan Çamlıca Camii'nde bayram namazını kıldı. Binlerce vatandaşında bayram namazını kılmak için tercih ettiği Çamlıca Camii kısa sürede dolup taştı. Çok sayıda kişi ise avluda seccadelerini serip saf tutarak bayram namazını eda etti. Erdoğan, hutbe ve namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tokalaşarak bayramlaştı. Camiye binlerce vatandaş bayram namazı için akın ederken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Camii ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda silahlı kuvvetlerimizin en üst kademesi Şanlıurfa'da bir araya geldiler. ve bütün tugay komutanlarıyla beraber oldular. Ben de kendileriyle görüşmeleri yaptım. Her yerde bu birlik beraberlik güçlenerek devam ediyor. Şu anda İçişleri bakanımız yine alanda, o da ziyaretlerini gerçekleştiriyor. Bu vesileyle ben bu hassasiyeti yakalamak suretiyle, bu birliği beraberliği teyit eden tüm girişimleri mutlulukla takip ediyorum. Cumartesi günü benim danışmanım büyükelçi İbrahim Kalın bey, Dışişleri Bakan yardımcısı Sedat bey onlar Kiev'e gittiler. Kiev'de görüşmeleri yaptılar. Yaptıkları görüşmede oralardan bazı temennileri aldılar. ve bu hafta içerisinde sayın Putin ile bir görüşme büyük ihtimalle yapacağız.Tabi bu arada, kendileri de Ukrayna tarafı olsun Rusya tarafı olsun hububat ihracatında falan onlar da destek istiyorlar. Bu konuları da Putin ile görüşmek suretiyle onun da önünü açmanın gayreti içinde olacağız. Ama bu tahliyelerin hızlandırılması süreci ve bu konuda her türlü adımı atıyoruz, inşallah atacağız. Ama burada tabi liderlerin bir araya gelmesi. Arzumuz odur ki İstanbul veya Ankara'da liderleri bir araya getirelim." dedi.

"Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası Türkiye olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan devamında, "Ukrayna'nın doğusuyla ilgili atılacak adımların çözüm noktası Türkiye olacaktır. İstanbul veya Ankara olacaktır. Putin bu konularda çok hassas. Elinden gelen desteği de vereceğini söyledi. Ama bu arada da biliyorsunuz Körfez ile ilgili çok olumlu gelişmeler var. Son olarak Suudi Arabistan ziyaretimiz önemli bir çıkış noktası olacak. Ben Suudi kardeşlerimizin de Türkiye'ye gelişleri çok daha artacaktır. Suudi Arabistan - Türkiye ilişkileri çok farklı bir konuma gelecek. Suudi Arabistan'dan gelecek olan inşallah kardeşlerimizin, Türkiye'deki onların Turizm anlayışı çok olumlu olduğu için de bu yaklaşım Türkiye'ye farklı yansıyacaktır. Ben bu turizm mevsiminin Türkiye'de çok çok olumlu geçeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası basın mensuplarına tatlı ikramında bulunarak bayramlaştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika