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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir, bu gençlik askere kurşun,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir, bu gençlik askere kurşun, polise Molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu gençlik 3-5 ağacın yeri değiştirildi diye sokakları yakıp yıkan vandal bir gençlik değildir, bu gençlik askere kurşun, polise Molotof atan, taş atan, şişe atan kandırılmış bir gençlik değildir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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