Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devlet Herkesin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, devletin hiçbir ayrım yapmadan tüm milletin olduğunu belirtti. Hangi inanca, kökene veya siyasi görüşe mensup olursa olsun, devletin sahibinin 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu devlet hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır"
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu devlet hiçbir ayrım yapmadan tüm kurumlarıyla milletindir. Devletin sahibi hangi inanca, kökene, siyasi görüşe mensup olursa olsun 85 milyonun tamamıdır" dedi.