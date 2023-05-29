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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Biden ile görüşecek

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu. Kalın, "Cumhurbaşkanımızın bugünden itibaren yoğun mesaisi başladı. Uluslararası tebrik telefonları geliyor. Bugün birçok devlet başkanıyla, liderle görüşecek. Yarın başka programları olacak. Bu akşam Biden ile bir telefon görüşmesi var. Putin ile planlanıyor. Sadece onunla değil Almanya, Fransa, İsrail, Yunanistan, İspanya, NATO Genel Sekreteri, Hollanda, Ukrayna bunların hepsi bugün telefon görüşmesi için planlanıyor" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan Joe Biden Politika Haberler

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