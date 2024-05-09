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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Brezilya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya'nın, İsrail'in Filistin topraklarında uyguladığı vahşet karşısında izlediği tutumun takdire şayan olduğunu belirterek, kalıcı ateşkesin tesisi ile bölgeye insani yardımların ulaştırılması konusunda çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Hamas'ın ateşkesi kabul etmesine rağmen İsrail'in saldırılarını ve katliamlarını artırarak sürdürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada Filistin Devleti'nin tanınması ile ilgili girişimlerin desteklenmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasında devam eden savaşı da yakından takip ettiğini, taraflara müzakereye dönerek hak ve hukuk temelinde adil bir barışın tesisine dair çalışmayı telkin ettiğini belirtti.

Görüşmede, da Silva'ya, Brezilya'daki şiddetli yağışlar sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarında meydana gelen can kayıplarından dolayı üzüntüsünü ve taziye dileklerini ileten Erdoğan, Türkiye'nin Brezilya halkının yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Politika

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