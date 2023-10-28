Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin" "Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Boyunuzu da çapınızı da aşan tavırlarla, sözlerle Türk milletinin merhamet duygularını törpülemeyin"

"Türkiye tıpkı 500 yıl önce olduğu gibi başı dara düşen her mazlumla birlikte bu insanların da umudu olacaktır."

"Kendinizin ve çocuklarının geleceği için belki de ilk defa hayırlı bir adım atın"