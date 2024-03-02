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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştüANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

ANTALYA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Bosna Hersek Devlet Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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