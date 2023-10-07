Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne katılan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Zeljka Cvijanovic ve Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i kabul etti.

Kongrenin yapıldığı Ankara Spor Salonu'ndaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye katılımları nedeniyle Cvijanovic ve Dodik'e teşekkür etti.