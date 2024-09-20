Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi Lime Lime Etmek İsteyenler Rahatsız Oluyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar"

-"Polisimiz, jandarmamız ile milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.