Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi Lime Lime Etmek İsteyenler Rahatsız Oluyor'

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreninde, bölgede karışıklık çıkarmak isteyenlerin kendilerinden rahatsız olduğunu belirtti. Erdoğan, polis ve jandarmanın halkın arasında nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi lime lime etmek isteyenler bizden rahatsız oluyor. Vadedilmiş topraklar hayali kuranlar, eski sömürü çarklarını çevirmek isteyenler bizden rahatsız oluyorlar"

-"Polisimiz, jandarmamız ile milletimizin arasına nifak sokmak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermedik, bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Jandarma ve Emniyet teşkilatlarına 7 bin 204 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bölgemizi Lime Lime Etmek İsteyenler Rahatsız Oluyor'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı Etkinlikler Jandarma Politika Güvenlik 3-sayfa Polis

Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Sınır bölgesi 150 roketle vuruldu

Hizbullah'tan misilleme! İsrail'in siber saldırıları sonrası harekete geçtiler

 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü

Baba, oğul ve gelin öldürüldü

 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

Yerlikaya'dan Narin cinayetini soran muhabire ilginç tepki
Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara Ağaç Destanı SON bölüm izle! 20 Eylül Cuma Kara Ağaç Destanı 17. Bölüm FULL HD izleme linki! Kara Ağaç Destanı 18. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 20 Eylül Kara Ağaç Destanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 17. bölüm TRT 1 HD izleme linki! Evlilik kredisi başvuru ekranı! 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? FB-GS DERBİ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray-Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Ankara-Hakkari uçak kazasında son durum nedir? Ankara-Yüksekova uçak kazasında ölü, yaralı var mı? MAL kan grubu nedir? MAL kan grubu kimlerde var, özellikleri neler? (MAL kan grubu açılımı) Urfi Çetinkaya neden, ne zaman öldü? Urfi Çetinkaya ölüm sebebi ne? Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu! Soğuk cüzdan nedir, nasıl alınır? Soğuk cüzdan nasıl kullanılır, amacı nedir? Urfi Çetinkaya kimdir? Urfi Çetinkaya öldü mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });