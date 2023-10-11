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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize...

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Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölgemizi içine girdiği bu anafordan süratle çıkarmak için Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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