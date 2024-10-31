Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına yönelik, "Bölge çok ciddi ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda konuştu. Senegal Cumhurbaşkanı Faye ve heyetini Türkiye'de misafir etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu vesileyle geçtiğimiz Mart ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde elde ettiği zaferden dolayı kendisini tekrar üreten tebrik ediyorum. Senegal Batı Afrika'da en sıkı münasebetlerimizin olduğu ve Afrika kıtasının istikrar ve esenliğine en fazla katkıda bulunan ülkelerin başında geliyor. Birçok konuda aynı tutumu paylaşıyoruz. İlişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkaran mutabakat protokolünü biraz önce imzaladık. Bugünkü temaslarımızda ülkelerimiz arasında yatırım ve ticaret olmak üzere güvenlik, savunma sanayisi, terörle mücadele, enerji, tarım, şehircilik, kültür ve yüksek öğretim alanlarından işbirliği imkanlarını ele aldık" dedi.

Bu çerçevede dört anlaşmaya imza attıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Senegal'le Ticaret ve Yatırım ilişkilerimiz sürekli artıyor. Ticaret hacmimiz 500 milyon dolara yaklaştı. İlk aşama Hedefimiz bir milyar dolar. Bu hedefe süratle ulaşma noktasında değerli dostumla hemfikiriz. Türk şirketlerinin Senegal'deki yatırımlarını ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar doları buldu. Bundan ülkelerimiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Firmalarımıza Senegal'deki fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da yarın Türkiye Senegal İş Forumu düzenleneceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde de karma ekonomik işbirliği toplantısı yapılacak. Bu önemli toplantılarla ekonomik münasebetlerimizin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağına inanıyorum. Görüşmelerimizde Senegal hükümetinin ahiren açıkladığı Senegal 2050 Ulusal dönüşüm programı da gündeme geldi. Türkiye olarak bu alanda tecrübelerimizi Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazır olduğumuzu ifade ettik" açıklamasını yaptı.

Bugün ayrıca güvenlik, savunma ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu vesileyle Senegal makamlarına FETÖ'yle mücadelemizde verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde de devam edeceğinden şüphe duymuyorum Görüşmelerimizde Sahel bölgesi ve Filistin'de yaşanan gelişmeleri de ele alma fırsatımız oldu. Sahel bölgesinde güvenlik, sağlanmadan Afrika kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağına ilişkin müşterek tutumumuzu bir kez daha kayda geçirdik" dedi.

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırımı karşısında Türkiye ve Senegal'in atabilecekleri adımları konuştuklarını, bu noktada Senegal'in 1975 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesinin başkanlığını yürütmesini takdirle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, Senegal'in, Filistin meselesinde iki devletli çözümü esas alan tutumunu son derece kıymetli bulduklarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Filistin ve Lübnan halkının yanında olmayı, kardeşlik ve insani vazifemiz olarak görüyoruz. Zulmün, baskının, savaşın, katliamın ne demek olduğunu çok iyi bilen, bunun acısını yaşayan Afrikalı kardeşlerimizin, İsrail hükümetinin soykırım politikasına karşı dirayetli duruşlarını takdirle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kan katliam ve gözyaşı üzerine huzurlu bir gelecek inşa edilemeyeceğini, emperyalistlerin Afrika kıtasında tecrübe ettiklerini, aynı hakikatin Gazze ve Lübnan'da da tecelli edeceğine inandıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zulmederek güvenlik arayanlar çok daha büyük bir güvensizlik girdabın sürüklenecekler. Bundan en küçük bir şüphe duymuyoruz. Vicdan sahibi tüm ülkeleri İsrail hükümeti üzerinden daha fazla baskı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal ile eğitim ve bunun yanında savunma sanayiinde atabilecek adımlar, altyapı alanında atılan adımlar olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal'in Türk inşaat sektörünü çok iyi tanıdığını, bunun yanında yeni bazı adımlar atabileceklerini ve güvenlerini tazeleyerek yola devam edeceklerini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Mikati'nin bir tespit ortaya koyduğunu, muhataplarının ne kadar güvenilir olduğunu ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, "Bölge çok ciddi bir ateş çemberine doğru gidiyor. Bundan sonraki süreç maalesef bölgede çok daha sıkıntılı olacak. Temennimiz bölgedeki gelişmeleri başta BM olmak üzere nasıl kontrol altına alırız bakacağız" açıklamasını yaptı. - ANKARA