Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlası Filistin'i devlet olarak kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlasının Filistin'i devlet olarak kabul ettiğini belirtti. 147 ülkenin ortak kararının, 5 ülkenin keyfine bırakılamayacağını vurguladı. Erdoğan, 147 ülkenin beşten büyük olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlası Filistin'i devlet olarak kabul ediyor. 147 ülkenin ortak kararı, 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. 147 beşten büyüktür