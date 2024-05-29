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Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlası Filistin'i devlet olarak kabul ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlasının Filistin'i devlet olarak kabul ettiğini belirtti. 147 ülkenin ortak kararının, 5 ülkenin keyfine bırakılamayacağını vurguladı. Erdoğan, 147 ülkenin beşten büyük olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM üyesi 193 ülkenin 4'te 3'ünden fazlası Filistin'i devlet olarak kabul ediyor. 147 ülkenin ortak kararı, 5 ülkenin keyfine bırakılamaz. 147 beşten büyüktür

Kaynak: AA / Politika

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