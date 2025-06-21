Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'yi kabul etti. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki görüşmede, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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