Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir...

AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor."

AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika

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