Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir...
AA - Çiğdem Münibe Alyanak - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor."
AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika