Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir sorumluluk üstlenmiyor." AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Politika Recep Tayyip Erdoğan Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kabul ettikleri bir kaç yüz mülteciyi reklam malzemesi olarak kullananlar, derinleşen insani krizler karşısında hiçbir... - Haberler

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