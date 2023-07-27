Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Sharif'i kabul etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin sonunda herhangi bir açıklama yapılmadı.