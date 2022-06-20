Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü! Masada 2 önemli konu başlığı vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan gıda krizine dair çözümleri ele alınırken savaşın diplomasiyle sonuçlanması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda yaptığı görüşmede Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin çözümüne dair girişimler ele alındı. UKRAYNA TAHILININ KARADENİZ'DEN İHRACI Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında etken olacak Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti. "SAVAŞ DİPLOMASİYLE SONUÇLANDIRILMALI" Erdoğan, muhataplarına barış müzakerelerinin canlandırılması ve savaşın diplomasiyle sonuçlandırılması yönündeki telkinlerini sürdürdüğünü ifade etti. AA / Ali Kemal Akan - Politika Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Antonio Guterres Politika Güncel Haberler

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