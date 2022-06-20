Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek...

AA - Ali Kemal Akan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmede küresel gıda krizinin önüne geçme noktasında Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için müşterek çabalara devam ettiklerini belirtti.

AA / Ali Kemal Akan - Politika

Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz Ukrayna Politika Güncel Haberler

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