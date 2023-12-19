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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser...

19 Aralık 2023 14:03 Güncelleme: 14:05 Abone Ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir.