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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir. " - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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