Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu'nda Macaristan'ın bir önceki oylamada ret oyu verip bu defa çekimser kalmasına ilişkin) Macaristan çekimser kaldığına göre, demek ki o da ateşkesi destekleme tarafına doğru herhalde geçecektir. " - ANKARA