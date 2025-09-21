Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu için Amerika'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyan ülke sayının artmasının iki devletli çözüme ivme kazandırmasını beklediğini söyledi. Erdoğan 25 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, "Sayın Tump'un küresel barış vizyonuna ve çabalarına desteğimizi ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın korunması, istikrarın güçlendirilmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika'ya gitti.

Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ziyarete ilişkin bilgiler verdi. BM Genel Kurulu'na 140'tan fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılacağını söyleyen Erdoğan, bu yıl genel kurulun "Birlikte Daha İyi: Barış, Kalkınma ve İnsan Hakları için 80 Yıl ve Ötesi" temasıyla düzenleneceğine dikkat çekti.

"BM'nin mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz"

BM'nin mevcut yapısının değişmesi gerektiğine vurgu yapan Erdoğan, "80 yıl öncesinin koşullarını yansıtan BM'nin mevcut yapısının kendisine verilen asli görevleri ifa etmekte yetersiz kaldığını görüyoruz. Özellikle insani krizlerin çözümünün, güvenlik konseyinin veto yetkisine haiz ülkelerinin insafına bırakılmasının hiçbir izahı yoktur. Bu acı gerçeği bundan 12 yıl önce BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek ilan etmiştik. Aradan geçen sürede tespitimiz haklılığı defalarca teyit edildi. Hatta Genel Sekreter düzeyinde BM'nin acil reform ihtiyacı açıkça dile getirilmeye başlandı. BM reformu çabalarına hep destek olduk, olmaya da devam edeceğiz. İnsanlığın vicdanını yansıtan sorunların çözümüne katkı veren duruşumuzu genel kurul vesilesi ile bir kez daha vurgulayacağım" ifadelerini kullandı.

"Genel Kurul'daki konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi gündeme getireceğim"

23 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğini söyleyen Erdoğan, "Konuşmamda Gazze'deki insani felaket ve mezalimi özellikle gündem getireceğim. Ayrıca Türkiye'nin bölgesinde istikrarı sağlamaya dönük gayretlerinin yanı sıra uluslurarası barışın korunmasına yaptığı katkılara değineceğim. KKTC'deki kardeşlerimizin hak ve hukuku yine gündemimizde olacak. Türkiye'nin çift başlı Selçuklu kartalından ilhamını alan derin bir tasavvur, yaklaşım ve bakış açısı ile yürüttüğü dış politikasını bir kez daha tüm dünyaya anlatma imkanı bulacağım" şeklinde konuştu.

"Birçok ülke BM Genel Kurul'unda Filistin'i tanıyacak"

BM 80. Genel Kurulu'nun diğerlerinden farklı bir yanı bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, "Genel kurulu diğerlerinden farklı kılan özelliği birçok ülkenin Filistin devletini tanıyacak olmasıdır. Biz bu tanıma kararlarının iki devletli çözümün hayata geçirilmesine ivme kazandırmasını temenni ediyoruz. Tabii 14 yıllık kanlı ve karanlık bir dönemin ardından 8 Aralık devrimi ile özgürlüğüne kavuşan komşumuz Suriye'nin yeni yönetiminin de orada bulunması bizim için son derece sevindirici bir gelişmedir. İnanıyorum bu genel kurul çok büyük acılar çeken, hürriyetleri uğruna ağır bedeller ödeyen Suriyeli kardeşlerimizin kalıcı huzuru kavuşmalarına katkı yapar. Ziyaretimiz sırasında çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile ve BM Genel Sekreteri sayın Guterres ile görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum" dedi.

Ziyaret kapsamında ABD Başkanı Trump'un katılımıyla Gazze konulu bölgesel bir toplantının düzenleneceğini belirten Erdoğan, "Toplantıda kardeş ülkelerin liderleri ile beraber Gazze'deki kanı durdurmak için atılabilecek ortak adımları değerlendireceğiz. New York'ta bulunduğum süre zarfında ayrıca Türk Amerikan Soydaş Toplumu ve Türk Amerikan iş çevreleri ile bir araya geleceğim" açıklamalarından bulundu.

"25 Eylül'de sayın Trump ile görüşme gerçekleştireceğiz"

ABD Başkanı Turump ile yapacağı görüşmeye değinen Erdoğan, "25 Eylül Perşembe günü Washington'a geçerek değerli dostum sayın Trump ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Görüşmemizde ticaret, yatırım, savunma sanayi başta olmak üzere ikili işbirliğimizi güçlendirecek konuları değerlendireceğiz. Bölgesel meseleler elbette gündemimizin ilk sırasında yer alacak. İki dost ve müttefik olarak yakın istişare koordinasyonumuzun önemi her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Sayın Tump'un küresel barış vizyonuna ve çabalarına desteğimizi daha önce ifade etmiştik. Adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. Bölgemizde barışın koruması, istikrarın güçlendirilmesinde biz liderlere büyük sorumluluk düşüyor. İlk günden beri hep bu anlayış ile çalıştık. Mekik diplomasisi ile sorunlara diyalogla çözüm yolları geliştirmeye gayret ettik. Aynı tavrımızı muhafaza ediyoruz. Coğrafyamızda kan ve gözyaşının atık tamamen dinmesine bunun yerine sulh-u sükunun her metrekarede hakim olmasını arzu ediyoruz. Ne yapıyorsak sadece bunun içini yapıyoruz. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz" dedi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Erdoğan, Filistin'in dünyadaki birçok ülke tarafından tanınmaya başlanmasını değerlendirerek, "İki gün önce Mahmud Abbas bizim ziyaretçimiz olmuştu. Kendileri ile Ankara'da etraflıca görüşmelerimizi yaptık. Filistin bugüne kadar bölgede her zaman çok çok ciddi sıkıntıları yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Bizler de her zaman Filistin'in yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz. Bütün bunlarla beraber dünya maalesef Filistin'in yanında yer almadı ama şu an itibarıyla BM'de 140 gibi Filistin'i tanıyan ülke var. Bu tabi sevindirici. BM Genel Kurulu'nda bu defa birkaç Filistin'i tanıyan devlet de göreceğiz. Bu sayı ne kadar artarsa Filistin'in tanınmışlığı da o kadar süratle gelişecektir" diye konuştu.

"Suriye'yi yalnız bırakmayacağız, güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız"

Türkiye'nin Suriye'de izlediği istikrara dayalı politikaya ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Tabii uzun bir süre geçti. Bu uzun süreden sonra Suriye'nin kendi benliğine bağımsızlığına kavuşmuş olması gerçekten bir komşumuz olarak bizleri huzurlu kılmıştır. Bizler de bazı arkadaşlarımızın sürekli olarak Suriye'ye gidiş gelişi, oradaki dayanışmamızı arttırması Suriye'de yeni bir sürecin başlamasına vesile olmuştur. En son Katar'da bizler de sayın Ahmet Şara ve Dışişleri Bakanı ile bir görüşmemiz oldu. Bu görüşme ardından istihbarat başkanımızın bir Suriye ziyareti oldu. Yakın bir süre içerisinde de gerek sayın Şara, gerek dışişleri bakanı onları Ankara'da ağırlayacağız. BM Genel Kurulu vesilesi ile Amerika'da Türkevi'nde onlarla bir araya gelme fırsatımız da olacaktır. Suriye'yi yalnız bırakmayacağız. Suriye'nin her geçen gün daha da güçlenmesi için elimizden gelen bütün imkanları kullanacağız" ifadelerini kullandı.

"Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak yapmadık, yapmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Trump'un oğlu ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğine yönelik iddiasına da yanıt vererek, "Sağıra hakaret etmek istemem de, sağır duymaz uydurur. Bu adam da durmadan uydurup duruyor. Buna partimizin sözcüsü gereken cevabı en güzel şekli ile verdi. Bizler de ilk fırsatta çok da geniş manada gereken cevabı vereceğiz. Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş, Türkiye Amerika arasında yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamıza gerek yok. Trump'un bizzat kendisi ile yaparız" dedi. - İSTANBUL