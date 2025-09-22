Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'de Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, New York'taki temaslarının ikinci gününde Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'a katılmak üzere Türkevi'nden ayrılarak BM Genel Merkezi'ne geldi. Kalabalık bir heyetin de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM salonunda Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile ayaküstü kısa bir süre sohbet etti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
